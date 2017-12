Capodanno Villa Brasini

Villa Brasini 489 è un capolavoro architettonico dal fascino unico. Situata nel cuore di ponte Milvio, elegante quartiere residenziale della città, la tenuta è nascosta da alberi e cinta che la difendono dal frastuono e dallo smog cittadino.

Rifugio raffinato ed esclusivo per cene di gala, party mondani e feste private, apre le proprie porte per festeggiare il Capodanno in pieno stile “La Bella e La Bestia”.



Info:

Start 20:30

€150 Cena di Gala servita comprensiva di:

- Prosecco di Benvenuto

- Cena Servita

- Tavolo Riservato



Start 00:30

€ 50 Ingresso Dopo Cena comprensivo di due drink

€ 100 Tavolo Prive’ Disco cad.



info: 340 770 89 28