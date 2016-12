Capodanno nel salotto anni '20 del The Race Club

Il The Race Club non poteva lasciarvi soli per la notte più attesa dell'anno, con il Colosseo e i fuochi d'artificio sullo sfondo a fare da cornice a questa serata già di per se magica.

Per questa sera speciale l'atmosfera del salotto vintage anni '20 del The Race Club sarà riempita con la musica e le sonorità del Dj #JohnnyHooker pronto a ripercorrere i più famosi brani musicali di tutto il secolo passato per farvi scatenare.

Info & prenotazioni:

theraceclubroma@gmail.com

✆ 06 9604 4048 (Dopo le ore 18.00)

The Race Club Roma

Via Labicana 52 -Colosseo-