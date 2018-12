Un Capodanno speciale al Teatro Tor Bella Monaca: c'è Andrea Rivera

LUNEDI’ 31 DICEMBRE DALLE 20.30 LA CENA A BUFFET, L’ESILARANTE SPETTACOLO “I QUARTIERI DI ROMA” DI E CON ANDREA RIVERA

E POI IL BRINDISI DI MEZZANOTTE!



Un Capodanno speciale al Teatro Tor Bella Monaca. Per salutare l’anno vecchio e abbracciare il nuovo a partire dalle ore 20.30 una ricca serata all’insegna del Teatro comico di Andrea Rivera condita con il goloso menù della Cena a Buffet.

Si comincia alle 20.30 con la Cena a Buffet nel foyer del teatro per poi passare all’interno del teatro con l’esilarante spettacolo di e con Andrea Rivera I QUARTIERI DI ROMA, scritto e diretto da Andrea Rivera, chitarre Matteo D’Incà, fonica e video Michele Boreggi, luci Livia Caputo, e con Pigna (unica attrice cagna che può recitare).



Un giorno nei Giardinetti, - afferma Andrea Rivera - ho visto una Donna Olimpia… co du Boccea così! La classica Romanina non certo la Pisana… Inizia così un viaggio-omaggio a Roma, ai suoi personaggi di ieri (tra re ed imperatori “Anco m’Arzio e me ritrovo un Nerone nel letto”… troviamo anche la plebe “cal-pestata” come è accaduto a Giorgiana Masi e a Stefano Cucchi). Ormai con tutte le buche che ha si canta Roma “Capocciata”, ma sarà sempre una Caput Mundi (nello spettacolo si vendono persino contraccettivi, ma solo in latino! Per i giovani c’è il “carpe diem”, per gli anziani il “requiem” per i miopi “urbi et orbi”). I teatri di periferia e i cine…mah! (sostituiti dalle urla Romamericane Bingo!) sono l’unica forma di lotta contro la distruzione dell’impero Romano d’accidente! Veni, vidi, viCina! Tutto il resto……arRiverà!

E poi dopo lo spettacolo di Andrea Rivera il Brindisi di mezzanotte per augurarci un altro meraviglioso anno insieme!

Sono compresi nel biglietto per la serata Capodanno anche 4 spettacoli, tra gennaio a giugno 2019.



Quota di partecipazione a persona 80,00 Euro (cena a buffet + spettacolo con brindisi finale + altri 4 spettacoli in scena presso il Teatro da gennaio a marzo 2019);

Quota di partecipazione per 2 persone: 150,00 Euro (sono previsti diversi sconti per i gruppi da 3 fino ad oltre 10 persone!!)





Teatro Tor Bella Monaca

Prenotazioni: tel 06 2010579

Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19

promozione@teatrotorbellamonaca.it

www.teatrotorbellamonaca.it - www.teatriincomune.roma.it

Ufficio stampa

Brizzi comunicazione

m.brizzi@brizzicomunicazione.it. 3345210057