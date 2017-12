Capodanno al Tartarughino "si canta forte"



Nel salotto romano più esclusivo della città molto apprezzato dalla movida notturna, dagli amanti del PIANO BAR e della musica LIVE.

Il locale propone un party in stile “Dolce Vita” dedicato alle donne e all'amore rivolto ad un target esclusivo e selezionato.

La magia dell’ultimo dell’anno a partire dalle 21 con ottima cucina🍽, musica dal vivo🎹 e danze💃 fino all’alba.

Il Tartarughino si trova in centro, a pochi passi da Piazza Navona.



Programma



TUTTI I PREZZI INDICATI SONO IN PREVENDITA



Cena servita ore 21.00 (sala principale con Tavolo tutta la notte) costo 220€ comprensivo di:

- Menù come indicato (sala principale)

- Tavolo riservato tutta la notte

- Vini inclusi

- Pianobar e Disco



Cena servita ore 21.00 (con Tavolo fino alle 23 e 30) costo 150€comprensivo di:

- Menù come indicato

- Tavolo riservato fino alle 23 e 30

- Vini inclusi

- Pianobar e Disco



Tavolo dalle ore 23.30 costo 100€ p.p. comprensivo di:

- 1 bottiglia di champagne o superalcolico ogni 3 pax

- Tavolo privè riservato

- Pianobar e Disco



ingresso dalle ore 23.30 costo 50€ comprensivo di:

- brindisi di mezzanotte

- 1 drink

- Pianobar e Live



ingresso dopo la mezzanotte costo 40€ comprensivo di:

-1 drink

- Pianobar e Live



info: 340 770 89 28