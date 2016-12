Capodanno “Stellare” ad Amareterra​. Cenone con cibo di qualità preparato dallo chef Gourmet Damiano Ruggeri. Intrattenimento d​i alto livello a cura di Andrea Perrozzi ​e musica dal vivo con la voce "black" di Samantha Discolpa​. A seguire Live Music '80/90 e LiveLatin Music per ballare fino a notte fonda. ...Ai bambini ci pensa "SuperBruno"!!



Amareterra si prepara al suo Capodanno Stellare, ecco alcuni degli ingredienti che renderanno questa notte indimenticabile:

- ottimo cibo preparato con cura dallo Chef ​Gourmet ​Damiano ​Ruggeri ​ con due tipi di Menù per adulti (pesce o carne) innaffiato da un vino di qualità e un Menù bimbi creato apposta per i più piccini (Menù e prezzo in foto e in allegato)

- una location calda ed accogliente immersa nella natura con ampio parcheggio

- intrattenimento con due ​noti ​artisti​ di livello​,​ Andrea Perrozzi e Samantha Discolpa (Biografie in allegato)

- animazione per i più piccini a cura di Bruno Brugnoli che da anni è l'animatore "ufficiale" nel nostro quartiere con ​ ​SuperGulp Animazione

- musica dal vivo e divertenti sketch teatrali " orospicomici" durante la cena

​- tombolata ​con​ premi per tutt​i​​

- brindisi con dolci della tradizione

​- lenticchie di montagna biologiche e cotechino​​ ( provenienza dalle zone terremotate)​

- balli e divertimento fino a notte fonda!



Menù Pesce Amareterra

Aperitivo:

Baguette con salmone Norvegese al pepe rosa

su senape montata all’aneto

Tris di Antipasti:

Insalatina tiepida di polpo, patate, fagiolini e pesto di basilico

Tempura di gamberoni e verdure

Carpaccio di spada marinato al lime con avocado

Primo:

Gnocchetti al nero di seppia con datterini , frutti di mare e zest di limone

Secondo:

Trancio di salmone con misticanza romana e melograno

Dolce:

Cheesecake ai frutti rossi con chantilly allo yogurt

Acqua minerale naturale e frizzante

Vino Rosato( Aperitivo) cantina Cordeschi Acquapendente (VT)

Vino Bianco (Menù pesce) cantina Cordeschi Acquapendente (VT)

Vino Prosecco di Valdobbiadene (TV)

Brindisi a mezzanotte del buonaugurio con i dolci della tradizione Natalizia

Dopo mezzanotte Lenticchie di Castelluccio con cotechino

Euro 70,00 A PERSONA

Include acqua e 1 bottiglia di vino ogni 3 persone



Menù Carne Amareterra

Aperitivo:

Polpettine al forno ricotta e melanzane o zucchine in salsa di parmigiano

Tris di Antipasti:

Tagliere di salumi di eccellenze laziali,

Selezione di formaggi con miele e composta di pere e zenzero, Crostini con verdure julienne

Primo:

Gnocchetti al ragù bianco e funghi porcini

Secondo:

Stracotto accompagnato da patate al forno

Dolce:

Cheesecake ai frutti rossi con chantilly allo yogurt

Dolci della tradizione Natalizia

Acqua minerale naturale e frizzante

Vino Rosato( Aperitivo) cantina Cordeschi Acquapendente (VT)

Vino Rosso (Menù carne) cantina Cordeschi Acquapendente (VT)

Vino Prosecco di Valdobbiadene (TV)



Euro 70.00 A PERSONA

Include acqua e 1 bottiglia di vino ogni 3 persone



BRINDISI PER TUTTI:

Brindisi a mezzanotte del buonaugurio con i dolci della tradizione Natalizia

Dopo mezzanotte Lenticchie di Castelluccio con cotechino



Cena per i più piccoli

Euro 25,00

Prenotazione obbligatoria

​Posti limitati​

Supergulp Animazione Feste per tutti i bambini ci sarà Super Bruno.