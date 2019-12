Meravigliosa, cena spettacolo di Capodanno allo Sheraton

Dicembre entra nel vivo e si avvicina la magica Notte di San Silvestro, la più attesa e lunga dell'anno, motivo per cui fervono i festeggiamenti per un Capodanno che si preannuncia già sensazionale. Ne sono convinti gli organizzatori de Le Terrazze che per l'occasione invitano il pubblico a prender parte a Meravigliosa - La Cena Spettacolo, una serata di gala che avrà luogo nel prestigioso Sheraton Hotel all'Eur, martedì 31 dicembre 2019 a partire dalle ore 20.00 fino all'alba, tra musica, menu selezionato e festeggiamenti per salutare l'arrivo del Nuovo Anno.

La Cena spettacolo

Una fine ed un inizio che in comune hanno il divertimento, vissuto all'interno di una struttura che pone la classe e l'eleganza al centro della propria essenza. Veri e propri punti forza dello Sheraton, hotel stellato che mette a disposizione l'ampia sala e confortevoli stanze pronte ad offrire riparo per chi non si accontenta solo di una cena ma vuole proseguire il capodanno comodamente in camera.

A partire dalle ore 20.00 iniziano i giochi culinari degli chef, che propongono dal menu a base di pesce con portate come del Salmone in confit all’erba cipollina con cremoso di rucola, passando per quello a base di carne, con primi piatti come Boccoli con radicchio brasato allo shiraz, speck e mascarpone, fino alla proposta a buffet che alterna Polenta, Timballi, Straccetti e portate della tradizione romana.

Gli eccelsi piatti saranno intervallati dalla selezione musicale di Simone Perruccio e dall'animazione di Tiziano Floreani e del padrone di casa Lele Sarallo. Insieme alle voci simbolo dell'entertainment capitolino, non mancherà il djset commerciale, reggaeton e anni'90 a cura di Max Marino. Partecipare alla serata sarà possibile in differenti modi e per tutte le tasche, partendo da costi considerati ad personam, che vedono un ingresso minimo di 50€ (ingresso dalle 23.00 con buffet dessert), passando per ticket da 100€ (ingresso con cena a buffet), fino ad un massimo di ingressi a 140€ (ingresso con cena servita).

MENU di Carne, Pesce e a Buffet: https://www.facebook.com/events/2199146753711748/

Infoline: 351 9195320 (Whatsapp, Sms, Phone)

MODALITA’ D’INGRESSO

Gli organizzatori de LE TERRAZZE presentano "MERAVIGLIOSA, La Cena Spettacolo", presso Sheraton Hotel Roma

Martedì 31 dicembre 2019, dalle ore 20.00 fino alle 04.00 / Infoline: 351 9195320 (Whatsapp, Sms, Phone)