Capodanno per famiglie con i Ridikulus al Teatro San Genesio

Quinto anno consecutivo, a Roma, dell'evento “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale I RIDIKULUS. L’unico vero e originale evento di capodanno a teatro con i bambini!

Dopo il grande successo del capodanno 2015, 2016, e il trionfo del 2017 e 2018, anche quest'anno il 31 dicembre si terrà lo spettacolo per famiglie, dove i bambini assieme ai loro genitori rideranno con la magia del teatro e aspetteranno il 2020 assieme agli attori con spettacolo, balli, giochi, divertimento, pandoro, panettone e spumante per tutti!



Lo spettacolo di questo capodanno è "Un Natale tira l’altro" scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori, c'è Massimo De Giorgio e Simone Giaccaglia.



Anche quest'anno la location per il "Capodanno per famiglie" sarà presso il Teatro San Genesio, sito in Via Podgora, 1 (Piazza Mazzini - Metro A “Lepanto”) a Roma. Per chi non potesse essere presente all'evento della mezzanotte potrà vedere lo spettacolo alle ore 19.00, con una "replica straordinaria" a grandissima richiesta. Potrete venire a teatro e ridere con tutta la famiglia anche prima del classico cenone. Un'occasione unica!



Per info e prenotazioni potete chiamare al numero 334.7475332 (anche servizio whatsapp) o inviare una mail a teatro.ridikulus@gmail.com

Biglietto unico 40,00 euro – Prenotazione obbligatoria

Lo spettacolo delle 19:00 ha un costo di 25 euro.