Luneur Park: il Capodanno è a mezzogiorno

A Luneur Park di Roma il nuovo anno non inizia a mezzanotte, ma a mezzogiorno. Un Capodanno diverso, pensato per dare anche ai più piccoli, che magari la sera prima si sono addormentati, la possibilità di celebrare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno con un augurio speciale: che il 2017 possa essere un anno ricco di magia, sogni, divertentissimi giochi e soprattutto... tante nuove sorprese.

Coriandoli, palloncini, musica. Per il Capodanno al Luneur Park è tutto pronto. L'appuntamento è appunto il primo gennaio nel Giardino delle meraviglie, sul bordo del lago al centro del Parco. Alle 12 in punto, dopo il tradizionale countdown, si festeggerà l'arrivo del nuovo anno con tutti i visitatori. I cannoni spareranno coriandoli e in cielo si leveranno migliaia di palloncini colorati.

I bambini parteciperanno alla grande festa con trombette e fischietti per essere i veri protagonisti dei festeggiamenti e dare il benvenuto al 2017. La giornata proseguirà con tanti appuntamenti: la baby dance a bordo lago, la Tomboluna con fantastici premi sulla Terrazza del Sole, le attrazioni tutte aperte e le civette in giro per il parco per salutare e fare gli auguri a grandi e piccini.