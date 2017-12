Capodanno Factory Club

Factory Club - La Fabbrica delle Emozioni



presenta:



☆ CAPODANNO 2018 ☆



La Factory inaugura il 2018 con un evento unico, dove eleganza e stile si fonderanno con il divertimento e la follia come piccoli ingranaggi di un complesso meccanismo in grado di offrivi una notte di emozioni senza precedenti!



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Modalità di Ingresso:



➥ Cena a Buffet w/



• 1 Drink

• Gran Buffet

• 1 Calice di vino

• Brindisi di mezzanotte e dolci Natalizi

• Lenticchie e cotechino



➥ Cena a Buffet con Tavolo Riservato w/



• 1 Drink

• Gran Buffet

• 1 Calice di vino

• Brindisi di mezzanotte e dolci Natalizi

• Lenticchie e cotechino



➥ Ingresso dopocena w/



• 1 Drink

• Brindisi di mezzanotte e dolci Natalizi

• Lenticchie e cotechino alla mezzanotte



✓ Per info. su costi & prenotazioni

✆ Cel o Whatsapp : 3407708928

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏



Dresscode:



E’ fortemente gradito un abbigliamento elegante per l’occasione.