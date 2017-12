Capodanno dei bambini

La Compagnia Teatrale “Materiaviva” organizza per Capodanno una serata dedicata ai bambini e alle famiglie. Si comincia con lo spettacolo Aereoclown! Prendete due clown e tanti “attrezzi” con cui farli giocare, sognare, sfidarsi e divertirsi. Due caratteri diversi, ma con la comune curiosità irrefrenabile per tutto ciò che è buffo, strano o, per loro, incomprensibile. Un gioco travolgente tra due personaggi scatenati e sognanti, in una competizione clownesca che li vedrà a turno protagonisti di imprese da guardare con il naso all’insù…e dopo mille acrobazie la sfida più bella sarà quella di divertirsi insieme!

A seguire balli, acrobazie, pandoro, panettone e spumante fino alla Mezzanotte!!

Prenotazione obbligatoria