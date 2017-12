Capodanno dei bambini: c'è Valanga Manga

Per il Capodanno dei bambini il Laboratorio d’arte di Palazzo delle Esposizioni, vista l'esposizione Mangasia: Wonderlands of Asian Comics, propone per i ragazzi dai 7 agli 11 anni un laboratorio sul fumetto asiatico e le sue caratteristiche grafiche.

Prendendo ispirazione dal fukuwarai, gioco tradizionale del capodanno giapponese, bambini e ragazzi indosseranno una benda per comporre grandi facce caricaturali, assemblando ritagli a forma di naso, occhi, bocca, orecchie e realizzeranno volti manga con diverse espressioni: meravigliato, intimidito, affamato, combattivo, assonnato. Avranno a disposizione stencil trasparenti con scritte in giapponese che corrispondono alle diverse emozioni e pennarelli neri per realizzare occhi, nasi, bocche reinterpretate e stilizzate.