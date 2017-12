Capodanno Cosmo Festival 2018

Cosmo Festival NYE è il più grande evento musicale dedicato al Capodanno a Roma. Un raduno eccezionale che vede come protagonisti i migliori dj internazionali nel mondo della musica techno.

Ogni artista presenterà all’appassionato pubblico capitolino il proprio stile! Non solo una festa di Capodanno senza eguali, ma un occasione unica per assistere al confronto tra generi musicali diversi, ognuno reso originale grazie alle diverse contaminazioni che lo hanno arricchito, frutti di grandi inspirazioni. Un condensato di arte e passione musicale in un unico imperdibile appuntamento che avrà luogo a Roma!

Ad accogliere l’evento saranno 4 esclusivi club capitolini: Salone Delle Fontane / Spazio900 / Room26 / Plusroom.