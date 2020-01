Vivi il Capodanno Coreano all'Istituto Culturale Coreano!



Venerdì 24 gennaio 2020 si avrà la possibilità di provare il Capodanno Coreano che secondo il calendario lunare ricorre quest'anno il 25 gennaio. Quest'anno secondo l'astrologia orientale è l'anno del "topo" e nello specifico del "topo bianco" che simboleggia la prosperità e l'intelligenza. Allora augurando a tutti un ricco e prospero anno nuovo, l'appuntamento è all'Istituto Culturale Coreano per festeggiare assieme il Capodanno Coreano!



All'evento si potrà:

1. Provare gli #Hanbok (l'abito tradizionale coreano)

2. Imparare il "Sebe" (l'inchino usato verso gli anziani nelle grandi festività)

3. Imparare il significato del Capodanno Coreano

4. Giocare al "tuho" e al "jaegichagi" (giochi tradizionali coreani)

5. Assaggiare il "tteok-mandu-guk" (piatto coreano che si mangia a Capodanno)



Data: Venerdì 24 Gennaio 2020, ore 17:00 / 18:00 / 19:00 / 20:00

Luogo: Istituto Culturale Coreano (Via Nomentana 12)



Come partecipare:

Per partecipare scrivere una mail a info@culturacorea.it indicando nome, cognome, numero di telefono e turno desiderato.

Sono disponibili 20 posti per ogni gruppo negli orari come da sopra.