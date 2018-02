Capodanno cinese a Roma, spettacoli e stand in Piazza Vittorio

Domenica 18 febbraio, dalle 13.00 alle 16.00, presso i giardini di Piazza Vittorio Emanuele a Roma, nel cuore del quartiere Esquilino, la comunità cinese della Capitale organizza i festeggiamenti per il Capodanno cinese. In programma, oltre alla tradizionale Danza del Leone, uno spettacolo con canti e balli della tradizione in cui si esibiranno adulti e bambini cinesi.

Saranno inoltre allestiti stand dove sarà possibile assistere a dimostrazioni di arte, cucina, calligrafia e tanto altro ancora, per festeggiare con la comunità cinese una delle più importanti festività del calendario lunare.

Quest’anno si celebra l’anno del Cane e la comunità cinese spera di condividere i festeggiamenti per il nuovo anno, oltre che con tutti i cinesi residenti a Roma e in Italia, con gli italiani interessati a conoscere la cultura e le tradizioni della Cina.



Ufficio stampa

Cina in Italia

cinainitalia@hotmail.it