Centocelle, torna il Capodanno Bangla: al parco tre giorni di musica e cucina tipica

Tre giorni di musica, colori e cucina a Roma. E' il Capodanno Bangla giunto alla sua 19esima edizione. La festa a cura dell'associazione Bangladesh in Italia, riunirà dal 28 aprile all'1 maggio al campo sportivo di atletica a via di Centocelle, le comunità del sudest asiatico presenti in Italia.

In particolare, quelle del Bangladesh, India, Nepal, Bhutan, Birmania, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, e Thailandia. L'evento sarà anche l'occasione per ricordare i minori di fede islamica uccisi in Afghanistan il 2 aprile scorso. Inoltre uno spazio importante sarà dedicato alla campagna di sensibilizzazione anti-degrado urbano 'La raccolta differenziata'.

Ai festeggiamenti parteciperanno cittadini italiani, lavoratori, disoccupati, studenti, ricercatori, rappresentanti nazionali, locali, diplomatici e tutti coloro che vorranno immergersi in nuove culture e tradizioni. Il tutto accompagnato da balli, canti ed esibizioni di tutti i generi e di tutte le culture.

(Fonte Agenzia Dire)