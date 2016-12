Capodanno al Lanificio 159: è Febbre a 90

Dopo lo straordinario successo delle ultime edizioni, il 31 Dicembre Febbre A 90 torna ad animare le notti della Capitale. Perché anche a Capodanno 2017, nulla è più nineties di Febbre a 90

Tre sale: Anni90; Anni90 + commerciale; Anni90 + revival anni '70 e '80

Ingresso:

- Prevendite saltafila 30€ con consumazione (25€ per le prime 250),

disponibili fino alle ore 15.00 del 31.12.16

- Porta 30€ senza consumazione (Lista all'ingresso: febbrea90@gmail.com)

*L' ingresso con prevendita è garantito fino alle ore 2.00, oltre tale orario sarà regolato in base ai limiti di capienza.

Info Prevendite (dove e quando trovarle):

DISPONIBILI DAL 6 DICEMBRE 2016 (fino ad esaurimento):

- Lanificio159 : Lun. - Ven. 15.00 - 18.30 Via di Pietralata 159A | Roma, www.lanificio.com/lanificio-159 - tel. 06.41780081

- Lanificio Cucina : Lunedì Sera chiuso. Mart - Ven. 9.00-23.00 | Sab - Dom. 12.30 - 14.30 / 19.30 - 23.30 | Via di Pietralata 159 | Roma, www.lanificio.com/cucina Tel. 06.4501384

- Pietralata Pizzeria: 19.30 -23.30 Via di Pietralata 146 | Roma www.pietralatapizzeria.it - tel. 06.4513480

Febbre A 90 - Capodanno 2017

Lanificio159 - Roma

Via di Pietralata, 159 A

31 Dicembre 2016 | Dalle 23:30