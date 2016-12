Capodanno andante con brio da Outlaw a Bracciano

Il 31 dicembre : Aspettando il Capodanno con noi all' Outlaw a Bracciano !!! Una serata piena di fascino eleganza e raffinatezza: ci accompagnerà al piano il maestro Fausto Senesi con un repertorio ricco e vario un po' di classica, dai classici valzer al jazz e poi, dopo mezzanotte, tutti a ballare per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno !!! Prenotazione obbligatoria Il nostro menù a € 35,00 (vini e bevande esclusi) : Prosecco di benvenuto ------------------------------ Antipasto: Brochettes di arancia, finocchio, salmone Rombetti di polenta e lardo di colonnata ----------------------- Primi Lasagna vegetariana Timballo di tortellini in crosta brisèe -------------------------- Secondi Arista all'arancia Cestini brisè con polpo, patate con aneto e arancia ----------------------------- insalata Outlaw con mele e noci ------------------------ Dolce: spumone (semifreddo) o torta caprese -------------------------------- Caffè ---------------------- A mezzanotte si brinda con spumante e panettone ---------------------------- Dopo la mezzanotte cotechino e lenticchie x festeggiare il nuovo anno ---------------------------------- Menu a 35€ vini e bevande esclusi