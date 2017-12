Capodanno all'Hard Rock Cafè

Come direbbero i Kiss a Capodanno “ROCK AND ROLL ALL NITE”. Tutto pronto per il Cenone di Capodanno nel ristorante-museo rock di via Veneto. All’Hard Rock Cafe di Roma il 31 dicembre dalle 20 fino all’alba si festeggia il nuovo anno in grande stile con tanta musica, menù da grandi occasioni, cotillon, photoshooting e dj set con Deejay Blade.

Per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018, il Cafe nel centro di Roma è pronto ad accogliere i suoi fan con tanta musica, con il meglio della sua cucina e moltissime sorprese da scoprire nel corso della notte più lunga dell’anno.

Il Menu è un perfetto mix di american e italian food