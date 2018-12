Capodanno all'Hard Rock Cafe

Un Capodanno esclusivo all'insegna della musica all’Hard Rock Cafe di Via Veneto. Ad accompagnare il ricco menu firmato dallo chef dello storico Cafe, un dj set che farà ballare il pubblico tutta la notte. Tante sorprese nel corso della serata che potrà essere immortalata grazie ad un photoshooting corner allestito per l’occasione. Ospiti della serata DJ Trickbabe, dj Albert Breaker (European Dj Winner of Tour Music Fest 2018) e Live Music con Tahnee Rodriguez.