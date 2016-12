Siete tutti e tutte invitate a passare la notte di capodanno all'ex Lavanderia, il centro culturale all'interno dello splendido parco pubblico del S. Maria della Pietà. Cenone e musica per festeggiare insieme l'arrivo del 2017 con la speranza che con il nuovo anno rinasca la nostra amata centralità urbana. Per l'uso pubblico, sociale e culturale del S. Maria della Pietà. Sabato 31 dicembre, ore 21 Roma - Piazza S. Maria della Pietà 5 Ex Lavanderia - Padiglione 31 Per informazioni e prenotazioni: segreteria@exlavanderia.it MENU' del Cenone ***Antipasti*** ***Primi*** Trofie con carciofi Calamarata con calamari (pasta, calamari, cipolla, pomodoro, vino) ***Secondi*** Arista di maiale al latte Moscardini affogati con pomodoro, aglio, vino, prezzemolo Timballo di patate, cavolfiore, mozzarella, olive ***Contorni*** Verdure di stagione Insalata di lenticchie ***Brindisi di mezzanotte*** ***Dopo la mezzanotte*** Lenticchie e salsicce Panettone e pandoro Spumante ***Dj Set*** PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: segreteria@exlavanderia.it Dopo la mezzanotte PER CHI VUOLE BALLARE ingresso libero a sottoscrizione