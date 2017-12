Capodanno all'Eur City. Il nuovo complesso architettonico EurCity organizza la festa di Capodanno: dal Cenone al brindisi di mezzanotte sarà notte di San Silvestro indimenticabile.

L'ingresso è previsto tassativamente dalle ore 20.00 alle 21.00, a seguito avrà inizio la cena, servita oppure a buffet con seduta garantita.

Dalle 22.00 la serata sarà animata dal cabaret di Dado.

Special guests che faranno felici i bambini: Elsa, Anna e Pikachu.

A seguire conto alla rovescia e brindisi con scambio di auguri!

Le cene per il Capodanno all'EurCity

Cena servita GOLD (ingresso ore 20.00 - entro le ore 21.00)

Costo 100€ comprensivo di:

- menu come indicato

- tavolo riservato tutta la notte nelle prime 2 file vicino al palco

- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)

- cabaret show con Dado

- brindisi di mezzanotte

- buffet di dolci natalizi

- cotechino e lenticchie del buonaugurio

- dj set



Cena servita SILVER (ingresso ore 20.00 - entro le ore 21.00)

Costo 90€ comprensivo di:

- menu come indicato

- tavolo riservato tutta la notte

- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)

- cabaret show con Dado

- brindisi di mezzanotte

- buffet di dolci natalizi

- cotechino e lenticchie del buonaugurio

- dj set



Buffet con seduta garantita (ingresso ore 20.00 - entro le ore 21.00)

Costo 80€ comprensivo di:

- menu come indicato

- seduta garantita

- acqua e vino (1 bottiglia ogni 4 pax)

- cabaret show con Dado

- brindisi di mezzanotte

- buffet di dolci natalizi

- cotechino e lenticchie del buonaugurio

- dj set



Cena servita bambini 3-8 anni (ingresso ore 20.00 - entro le ore 21.00)

Costo 50€ comprensivo di:

- menu come indicato

- animazione dedicata

- sale riservate



Ingresso Disco ore 00.30 costo 30€ comprensivo di:

- 1 drink

- dj set



Pernottamento Camera Doppia 1 notte costo 100€ comprensivo di:

- 1 notte in camera doppia presso Eur City



Pernottamento Camera Tripla 1 notte costo 110€ comprensivo di:

- 1 notte in camera Tripla presso Eur City

Orari Capodanno all'EurCity

Ore 20.00 accoglienza ospiti

Ore 21.00 inizio cena

Ore 23.00 buffet di dolci natalizi

Ore 23.59 countdown

Ore 00.00 brindisi di mezzanotte

Ore 00.30 dj set