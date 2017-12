Capodanno all'Angelo Mai

AXIS: BOLD AS LOVE

Nel gennaio del 1969 nei negozi di dischi comparve Axis: Bold As Love, un album che diede alla chitarra di Jimi Hendrix la possibilità di sfoggiare una trasparenza celestiale aprendo nello stesso tempo nuovi orizzonti stilistici a quello che era unanimemente considerato il più grande chitarrista rock di tutti i tempi. Dopo l’uscita americana di Are You Experienced e una lunga tournée negli Stati Uniti che mandò il pubblico letteralmente in visibilio, le aspettative per il nuovo album di Jimi Hendrix erano altissime. Molti fan di Hendrix e critici considerano Axis: Bold As Love il suo album più riuscito. Registrato nel novembre del 1968, questo disco attirò immediatamente l’attenzione sia del pubblico sia degli addetti ai lavori per le incredibili performance di Hendrix e per l’innovativa tecnica di registrazione di Eddie Kramer. Questo disco ebbe anche il merito di lanciare molti brani che in seguito sarebbero diventati veri e propri cult tra cui “Up From The Skies”, “If 6 Was 9”, “Spanish Castle Magic”, “Little Wing” e “Castles Made of Sand”, nei quali Hendrix viene accompagnato dal bassista Noel Redding e dal batterista Mitch Mitchell.



LONG PLAYING

“Sarebbe bello riascoltare per intero e dal vivo album che hanno segnato in maniera indelebile le nostre vite” abbiamo sentito dire e ci siamo detti più volte.

A noi i condizionali però sono sempre andati stretti e l’idea di LONG PLAYING è una sfida dichiarata a questo tempo verbale.

Decidiamo quindi di usare l’indicativo e di farlo.

Bluemotion annuncia che all’Angelo Mai Altrove Occupato dal 26 gennaio 2013 al 31 febbraio 2846 riproporremo quegli LP che ci hanno graffiato l’anima.

LONG PLAYING nasce da un’idea di Andrea Pesce del collettivo Bluemotion.

LONG PLAYING è curato in ogni suo dettaglio da Bluemotion.



ingresso 15 euro

Long Playing #18

un album per intero dal vivo per il capodanno 2018

Axis:Bold as Love di Jimi Hendrix

an Electrifying Hendrix Night

a cura di

Rodrigo D'Erasmo

Roberto Dellera

Francesco Forni

Lino Gitto

Andrea Pesce

+ guests



a seguire djset

DJ set a cura di

Francesco Forni, Dellera, Lino Gitto e di Johnny Hell [SoulKitchen]

Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55 [ingresso parco]

apertura h.00.30