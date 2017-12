Capodanno fluo all'Alien

Discoteca Alien Roma organizza il capodanno 2017/2018.



Il programma di Capodanno all’Alien ha un tema preciso: FLUO NIGHT. Un evento su misura per i clubber capitolini… colorato, ritmato e divertente. Appuntamento nello storico locale di Piazza Fiume per il buffet, l’openbar di vino durante la cena e il dj set fino all’alba. LED Sticks – Fluo Paint – Glowsticks – Fluo Gadgets – UV Lights – Laser Show.



PREZZI IN PREVENDITA:



Buffet ore 20.30 + tavolo costo 60€ comprensivo di: cena buffet no limits -tavolo riservato fino a mezzanotte – open bar di vino durante la cena- brindisi di mezzanotte – dj set

Buffet ore 20.30 costo 40€ comprensivo di: cena buffet no limits – open bar di vino durante la cena- brindisi di mezzanotte – dj set

Ingresso Disco dopo le 23:00 costo 30€ comprensivo di: drink – brindisi di mezzanotte – dj set

Ingresso Disco dopo le 00.30 costo 25€ comprensivo di: drink – dj set

Tavolo prive disco dopo 00:00: 500€ max 10 persone (ogni persona in più 50€): tavolo prive disco riservato – 3 bottiglie (2 superalcolico 1 champagne) – dj set

N.B. serata per un pubblico giovanile 18/30



info prenotazioni: 340 770 89 28