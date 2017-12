Capodanno al Teatro Tor Bella Monaca

Al Teatro Tor Bella Monaca una serata all'insegna del teatro per salutare il 2017 con il sorriso. In scena una divertentissima commedia, cena a buffet, brindisi con gli attori e tanto altro...



Ecco il programma completo della serata:



31 dicembre | CAPODANNO A TEATRO



- CENA A BUFFET

- SPETTACOLO ♦ Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?

- BRINDISI A MEZZANOTTE CON GLI ATTORI

- 5 SPETTACOLI A PARTIRE DA GENNAIO 2018



----► 20:30 - CENA A BUFFET



• Primi •

RISOTTO AGLI ASPARAGI

RISOTTO AGLI SCAMPI

CASARECCE ALLA NORCINA

ORECCHIETTE CON BROCCOLI

• Secondi di carne •

PORCHETTA

ARISTA COI FUNGHI

ROAST BEAF

AFFETTATI MISTI

• Secondi di pesce •

INSALATE DI POLPO

INSALATA DI MARE

• Contorni•

VERDURE GRATINATE

VERDURE GRIGLIATE

VERDURE PASTELLATE

CANNELLINI

PISELLI

PATATE

POLPETTINE DI MELANZANE

• Immancabili •

LENTICCHIE E CONTECHINO

• E ancora… •

SPUMANTE, PANETTONI E PANDORI



----► 22:00 - SPETTACOLO



♦ CHE COSA HAI FATTO QUANDO ERAVAMO AL BUIO?

di Claude Magnier

con Miriam Mesturino Primo, Alessandro Marrapodi, Giorgio Caprile

Produzioni Teatrali MC Sipario

Una scoppiettante commedia francese da cui è stato tratto il film hollywoodiano con Doris Day. Trascurata dal marito Robert, troppo preso dagli affari, Jacqueline è irrequieta e nervosa: per riuscire a dormire è costretta a prendere un sonnifero. Si addormenta tanto profondamente da non accorgersi che accanto a lei c’è un altro uomo. Al rientro il marito trova i due a letto assieme. Lo sconosciuto è Claude, affascinante seduttore che con il suo charme riesce a conquistare la donna. Ma tra i due uomini nasce una reciproca simpatia.



----► 00.00 - BRINDISI CON GLI ATTORI



----► 00:30 - INTERVENTI TEATRALI E MUSICALI



----► COMPRESI NEL PACCHETTO ALTRI 5 SPETTACOLI



• Buonanotte Brivido | dal 26 al 28 dicembre e da 4 al 6 gennaio

• Buena vista año nuevo | 1 gennaio

• Uno sguardo dal ponte | dal 19 al 21 gennaio

• Come ammazzare la moglie e il marito senza tanti perché | dal 6 all'11 febbraio

• Dialoghi con Trilussa | date da definire



► Info e prenotazioni 06 2010579 | promozione@teatrotorbellamonaca.it



n.b. I posti vengono assegnati in ordine di acquisto...