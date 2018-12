Capodanno al Teatro Marconi

Il Teatro Marconi festeggia l'arrivo del nuovo anno con una commedia romantica diretta da Felice Della Corte. Tutta colpa del Cuore, è questo il titolo dello spettacolo che vede in scena lo stesso regista con Tiziana Sensi, Titti Cerrone, Maria Vittoria Argenti e Thomas Santu.



Alle ore 21.30 il pubblico verrà accolto con un brindisi di benvenuto. Alle 22.00 il sipario si alza sullo spettacolo scritto da Cinzia Berni e Luca Nannini. Saranno proprio i cinque attori ad animare la serata e a brindare con spumante e panettone insieme al pubblico.



LO SPETTACOLO:



Vittorio è docente di criminologia all’università, indomito playboy che non si è mai sposato e per tutta la vita non ha mai frequentato una donna che avesse più di 30 anni. Durante una cenetta romantica con una sua allieva Clelia, ha un attacco cardiaco. A soccorrerlo è proprio la madre della ragazza: Giò; una dottoressa attraente e spiritosa, che accetta con intelligenza ed ironia il passare del tempo. Si divide tra il suo ruolo di madre e la sua professione di medico, da tempo non pensa più a legarsi sentimentalmente . All’inizio il rapporto tra i due è di antipatia reciproca. Presto però Vittorio si scopre attratto da Giò, e si accorge che i suoi sentimenti sono ricambiati. Vittorio è debole e ha bisogno di conforto, Giò è tenera e protettiva. Tra i due nasce una meravigliosa alchimia. Ma il lupo perde il pelo…



“Tutta colpa del cuore” è uno spettacolo dove chiunque sia, o sia stato, o sarà innamorato, potrà riconoscersi. Una storia sul tempo che passa e gli innamoramenti che restano. Una commedia sentimentale, ma anche divertente, ironica e attuale.