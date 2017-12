Capodanno al Radisson Blu es

In posizione panoramica sul cuore della Capitale e a un soffio dalla luna, la terrazza al 7 piano del Radisson Blues di Roma si appresta ad accogliere il nuovo anno con la voce di Stefania Dipierro e la chitarra di Mario Bakuna che accompagneranno gli ospiti in un viaggio musicale dalle spiagge brasiliane, alle sonorità jazz e pop ‘90.

Pe rendere la serata ancora più piacevole gli ospiti saranno deliziati inoltre con i piatti di un menu servito di 7 portate, creato dal resident chef Giuseppe Gaglione, su concept dello chef stellato Andrea Ribaldone che da anni è consulente alla ristorazione di tutte le strutture del gruppo JSH Hotels Collection di cui fa parte anche il famoso hotel di design romano.

Dopo la cena il nuovo anno comincerà ballando a pieno BEAT con il Dance Floor Dj-Set .

Stefania Dipierro, cantante e compositrice d’origine pugliese, cittadina del mondo, già vocalist resident Supperclub Roma-Amsterdam e affermata in tutta Europa con i suoi progetti, quali il suo ultimo lavoro discografico “Nicola Conte presents Stefania Dipierro: Natural' per l'etichetta inglese FarOutRecordings, è amata per la sua voce suadente e la tecnica versatile, combinate ad una personalità dirompente e creativa.

Mario Bakuna, compositore, cantante e chitarrista brasiliano che ha trovato a Londra la sua patria d’adozione, con oltre 15 anni di esperienza, accompagnerà Stefania Dipierro, colorando le atmosfere del 7 Rooftop con trasporto, divertimento, ritmo e tanta allegria, per un Capodanno all’insegna della passione.