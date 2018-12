Capodanno al Parioli Theatre Club

Il Parioli Theatre Club festeggia il nuovo anno con Show Girls, Burlesque Show, Gambling Room e Swing Live band.



Una notte, uno storico teatro allestito come uno dei grandi teatri di Las Vegas degli anni 50: Marilyn, Elvis, Rat Pack, dj set in vinile sotto la prestigiosa direzione artistica del Micca Club.

Lo show è ispirato alla Las Vegas più decadente e allo stesso tempo più affascinante: una città nata per l’intrattenimento e il gioco d’azzardo, dove i grandi artisti del passato hanno contribuito a creare il mito. E’ a loro che questo spettacolo vuole pagare pegno, Elvis, il Rat Pack, Marilyn, gli anni 50, anni in cui il mito si concretizza. Lo show sarà diretto da Vera Dragone.



Show girl a tutto tondo, cantante, ballerina e attrice, sarà lei con la sua band, il suo corpo di ballo e la Diva delle Dive del Burlesque Candy Rose a farvi immergere, per una notte, nel fascino indiscreto di questa Las Vegas perduta nel tempo.







Vera Dragone The Sexy Singer

The Velvelettes corpo di ballo 3 Ballerine

Candy Rose Burlesque Show

Live Band I Velvettoni

Maestro di Cerimonie e Dj Alessandro Casella



Il teatro aprirà le sue porte per lo show, accompagnato da una cena, alle 21:00.

Lo spettacolo del Micca Club inizierà alle 22:30 e si concluderà con il brindisi di mezzanotte.

Dopo inizieranno le sfrenate danze del party di capodanno. Durante la serata si potrà giocare d’azzardo vincendo sigari e piume di struzzo.



✪ Prevendite online: https://bit.ly/2QCUjLO

☏ infoline: 3339951643

✉ prenotazioni www.pariolitheatreclub.it/capodanno-las-vegas-2019-roma

✪ Modalità di Ingresso:

• Show + Cena + After Party 120 euro (se acquistato entro la mezzanotte del 23 Dicembre)

• Show + Cena + After Party 140 euro (dal 24 Dicembre)

• Ingresso Galleria + Show + After party 60 euro (se acquistato entro la mezzanotte del 23 Dicembre)

• Ingresso Galleria + Show + After party 70 euro (dal 24 Dicembre)

• Ingresso dopo le 23:45 - 50 euro



Parioli Theatre Club

Via Giosuè Borsi, 20