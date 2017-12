Domenica 31 Dicembre dalle ore 21.00 iniziano i festeggiamenti in Via Giulia, per il primo Capodanno dell'OFF/OFF Theatre, insieme alla pluripremiata compagnia milanese Generazione Disagio, un gruppo di esplosivi attori under35 in scena con lo spettacolo DOPODICHÈ STASERA MI BUTTO, di e con Enrico Pittaluga, Graziano Sirressi, Andrea Panigatti, Luca Mammoli, diretti da Riccardo Pippa, prodotto da Proxima Res.

Capodanno al OFF/OFF Theatre di Roma

Al termine dello spettacolo nella champagneria del teatro, dalle 22.30, con prenotazione obbligatoria, si potrà degustare una cena a base di pesce, preparata dagli chef del Ristorante Assunta Madre, le cui pietanze accompagneranno gli avventori nel saluto al Nuovo Anno in arrivo.

Prima della cena, sul palco, i quattro interpreti, profeti del Disagio-Pensiero, perfettamente inseriti tra le scene e i costumi di Margherita Boldoni, illuminati dalla luci di Max Klein sui disegni di Duccio Mantellassi, addestreranno il pubblico alla loro dottrina: arrendersi al Disagio, accettarlo e coltivarlo. A giocare con gli attori sarà proprio il pubblico, coinvolto in prima persona, in una sorta di gioco dell'oca dove un laureando, un precario e uno stagista si sfideranno per vedere chi riesce ad accumulare più sfighe e perciò più disagio. Con l'aiuto delle persone in sala, i giocatori dovranno avanzare sul tabellone per accumulare Disagio, destreggiandosi tra prove collettive, prove individuali e caselle “imprevisti”, con un obiettivo finale tutto da scoprire.

MENU a cura di Assunta Madre

Ostriche e Sushi Roll

Insalata di Mare

Trofie Spigola e Limone

Gnocchetti al Gambero Rosso

Frittura croccante di Pesce, Calamari e Verdure miste

Panettone e Pandoro

A mezzanotte: Lenticchie e Cotechino

Acqua, Vino Bianco/Rosso e Spumante