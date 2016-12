Capodanno al Mercato Centrale Roma

Il Mercato Centrale Roma vi aspetta per brindare insieme e festeggiare al nuovo anno con un'apertura straordinaria fino alle 2 di notte. Le specialità delle botteghe e tante bollicine vi terranno compagnia. Per l'occasione Oliver Glowig ha pensato ad un menu speciale per il suo ristorante La Tavola, il Vino e la Dispensa al primo piano del Mercato Centrale Roma: L'APERITIVO IN ENOTECA DALLE 19:30 La nostra selezione di salumi e formaggi *** Crocchette di patate e polpa di granchio *** Arancini di riso cacio e pepe *** Zeppole alle alghe *** Ravioli capresi fritti LA CENA DALLE 20:30 Cuore di carciofo con scampi crudi, burrata e bottarga di muggine *** Risotto alla camomilla con salmone "Upstream", miele e polvere di capperi *** Tortelli di stracotto d'anatra alle spezie in salsa di liquirizia *** Baccalà con topinambur, latte di mandorle e alghe all'aceto di Barolo *** Cioccolato in cinque consistenze con semifreddo alla liquirizia LA MEZZANOTTE IN ENOTECA Bicchiere di spumante *** Cotechino e lenticchie *** Panettone 150€ a persona/tutto incluso con selezione di vino dalla nostra sommelier: Franciacorta Majolini PAS Rosè Falesco Ferentano 2013 Franz Haas Manna 2014 Castello Di Verduno Pelaverga Basadone 2015 Custodi Delle Vigne Dell'Etna Pistus 2014 Banyuls Baillaury Per prenotare: 06 92949916 Vi aspettiamo!