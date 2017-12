Capodanno al Mendicante

L'Associazione Volontari Capitano Ultimo, situata in via della Tenuta della Mistica, offre la possibilità di prenotare il cenone di Capodanno con gli angeli il 31 dicembre.

Si tratta di una cena speciale, una festa semplice per ricominciare.

Il Menù prevede: prodotti di qualità - artigianato enogastronomico.

antipasti variegati, tris di primi con risotto , gnocchi e lasagne vegetariane, due secondi di carni grigliate miste, cotechino con lenticchie e le verdure del nostro orto, dolci spettacolari della nostra pasticceria, panettone e brindisi per tutti.

Il prezzo è di 35 euro a persona.

Il recapito telefonico del ristorante con cui prenotare e avere tutte le informazioni necessarie è il 3464386530.