Capodanno al Circo Massimo: c'è Roma illumina l'infinito

Capodanno a Roma. Ad inaugurare la lunga notte de La Festa di Roma uno spettacolare evento, che trasforma uno dei luoghi più suggestivi della città, il Circo Massimo, in un grande palcoscenico naturale e dinamico, in una macchina scenica con coinvolgenti sorprese artistiche. Un viaggio virtuale dalla terra al cielo in cui, tra arte e musica, il mondo classico incontra la modernità attraverso set aerei, luci da sogno, fuochi, cavalli sospesi e tanta energia.

Roma illumina l'infinito: arte e danza

L’evento vede protagonisti gli artisti de la compagnia catalana LA FURA DELS BAUS che da oltre vent’anni utilizza simboli per evocare un sentimento o un’emozione da una prospettiva sperimentale visiva di grande scala. La compagnia, per l’occasione, dà vita ad una performance multidisciplinare, una marionetta semovente mitologica con oltre 120 protagonisti coinvolti fra attori, danzatori e figuranti, tra i quali 90 saranno giovani performers volontari romani.

La compagnia, per l’occasione, dà vita ad una performance multidisciplinare, una marionetta semovente mitologica con oltre 120 protagonisti coinvolti fra attori, danzatori e figuranti, tra i quali 90 saranno giovani performers volontari romani. Regista e coreografo di questo spettacolo è Pera Tantiñá. Tante inoltre le sorprese musicali e gli ospiti sul palco.

Capodanno al Circo Massimo

Mediapartner dell’evento è Dimensione Suono Roma che con animazione e dj set darà il benvenuto al pubblico con musica, gadget e video proiezioni sia in apertura, alle 21.30, con il “Dimensione Suono Roma Opening Party” e La Sveglia dei Gladiatori Live, con Geppo e Ignazio Failla, che dopo la mezzanotte con il VJ SET “Dimensione Suono Roma Special Party”, con Ignazio Failla e dj Mauro Zavadava Mandolesi. Guest: vj Giandomenico Pallotta.