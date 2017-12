Capodanno a Terramatta

A Terramatta si festeggerà alla grande, il passaggio all'anno che verrà. Buona compagnia, wild-bar, musica live (artisti in jamsession, world music) e buon cibo non-solo-vegan (a cura dello chef Damiano Moretti).

La serata sarà animata da giochi ed attività per adulti e bambini, fino anche una riffa di fine anno, con fortunati premi!

Insieme condivideremo una cerimonia di intenti attorno ad un Grande Falò, nella cornice della campagna romana.

Non fatevelo raccontare!



di seguito il menù della cena ed i costi:

(Prenotazione e Prevendita obbligatoria entro il 27/12/2017. Bonifico ad Associazione Culturale Golia. Unicredit. Causale: contributo socio.

IBAN: IT58O0200873922000103458771 )

-----------------------------------------------------------------------------------------

Menù a cura dello chef Damiano Moretti



Antipasti:

- Borragine fritta

- Falafel con salsa rosee

- Crostini con Hummus delicato e con Patè Mayo porro e prezzemolo

- Verdure marinate



Primo:

- Lasagna con ragù alla Bolognese

Oppure (alternativa Veg)

- Lasagna con ragù Veg di Tempeh e noci, alla crema di zucca



Secondo:

- Polpettone di carne in sfoglia con cotto e mozzarella

Oppure (alternativa Veg)

- Veg Arrosto, speziato in sfoglia



Contorni:

- Fette di patate al forno con buccia e erbe aromatiche

- Erbe spontanee BIO del luogo



Dolci:

- Sbriciolata veg con crema di Marroni e crema di Vaniglia

- Pandoro farcito con Crema chantilly e Cioccolato



Alla mezzanotte:

- Lenticchie e un calice di spumante



Bevande incluse:

- Bicchiere di Vino bianco o rosso o Birra o Bibita

------------------------------------------------------------------------------------------



Costi cena inclusa:

Ingresso+Tessera 2018+Menù adulti: euro 40,00

Ingresso+Animazione+Menù bimbo (max 12 anni): euro 20,00



Costi cena esclusa:

(inclusi lenticchie e calice spumante a mezzanotte)

Ingresso adulti+Tessera 2018: euro 20,00

Ingresso bimbo+ Animazione (max 12 anni): euro 10,00



//Durante la serata sarà sempre attivo il Bar.



//Servizio Navetta disponibile su prenotazione.

(1€ a tratta, a persona - dalla stazione di Campoleone a Terramatta a/r)

[Raggiungere la stazione di Campoleone è molto semplice da Roma Termini. Il treno costa soli 20 min e 2,60€. Treni fino alle 23:00 ed a partire dalle 05:20 ]





Vi Aspettiamo!!!



Per Info e prenotazioni: 335485720