Capodanno a ritmo di jazz

L'atmosfera calda e accogliente del Ballad Caffè per salutare l'anno che se ne va e attendere insieme l'arrivo del nuovo. Per la serata più speciale dell’anno, un Quintetto di straordinari musicisti accompagnerà gli ospiti in un coinvolgente e appassionante viaggio musicale.



NEW YEAR QUINTET

Alessandra Diodati, voce

Francesco Fratini, tromba

Roberto Tarenzi, pianoforte

Francesco Puglisi, contrabbasso

Valerio Vantaggio, batteria



A seguire: la Prima Jam Session dell'anno!



Ai fornelli lo chef Andrea Zerilli, pronto a regalare emozioni con le sue invenzioni culinarie di grande ispirazione, seguendo i dettati dell'eleganza, della raffinatezza, della freschezza e della stagionalità.

La cena verrà servita a partire dalle ore 20,30



Menù:

Aperitivo Bellone Brut Cantine Cincinnato

Brandade di patata e baccalà

Crema di zucca e amaretto con tempura di pollo

Polpo croccante in salsa verde e frutti rossi

Cardo al forno con anatra marinata, mosto d'uva e mentuccia

Vialone nano allo zafferano e asparago e Tartare di gamberi rossi

Agnolotti di magro, burro, salvia, crema di Reggiano e ristretto di manzo

Insalatina di Natale

Triglie scottate, cavolini di Bruxelles e rapa rossa

Carrè di agnello in padella, indivia belga e patate sautè

Zuppa inglese “Ballad Style”

Dolci di Natale e frutta secca



Vini Cantina Cincinnato

Illirio Bianco Cori Doc

Castore Bellone Bianco

Ercole Nero Buono



A mezzanotte, per rispettare la tradizione: Cotechino e lenticchie

Cornetti caldi all'alba



Cena + Concerto: 150 euro

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni:

3396334700