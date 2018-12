Il Capodanno a Cinecittà World è stellare: concerti, dj set, luci e attrazioni

Dopo una grande stagione di cinedivertimento per finire l’anno in bellezza Cinecittà World sta preparando, per la notte del 31 Dicembre 2018, la più grande festa di Capodanno di Roma e del Centro Italia: arriva EXTRAFEST – Capodanno 2019 a Cinecittà World, una grande festa dalle 18 fino al mattino, un immenso villaggio del divertimento di oltre 30 ettari, con 30 attrazioni, 7 spettacoli, 3 concerti Live, 6 stage musicali al coperto e uno all’aperto, oltre 70 artisti e DJ Set, fuochi d’artificio a mezzanotte e la possibilità di scegliere tra 4 diversi tipi di cenoni.

Capodanno a Cinecittà World

In una sola serata Cinecittà World propone i concerti dal vivo di Irama, il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2018, di Cristina D’Avena con le sue intramontabili sigle dei cartoni animati, di Brusco, il capostipite della reggae italiana, il Gran Cenone firmato e servito da Gianfranco Vissani uno dei più grandi chef internazionali, la sexy dinner con Rocco Siffredi e Valentina Nappi.

E poi DJ Set e padiglioni Reggaeton con Muevelo, House con Emanuele Inglese e Supernova, Techno con Octave One (Live) e Tiefschwarz, musica Dance con DJ Osso e Gigi L’Altro, animazione e divertimento con gli Autogol, Pancio ed Enzuccio, ScuolaZoo e, direttamente da Striscia La Notizia, Highlander DJ. Tanti altri artisti si alterneranno sui set del Parco. Un Capodanno stellare, a partire da 40 Euro e tutto in un solo biglietto!

Luci di Natale e attrazioni a Cinecittà World

Il parco sarà illuminato fino al 6 gennaio con le luci del Natale e i visitatori potranno scoprire le sorprese a tema per questo periodo di festa: gli ospiti si ritrovano sotto una nevicata virtuale interattiva hi-tech, dove oltre ai fiocchi, soffici ma asciutti, nel cielo sfrecciano slitte, renne e simpatici personaggi della tradizione natalizia e sotto un “Cielo Stellato” prodotto dalla BS Group di Boris Santarelli.

Per chi desidera girare tra i set in un modo un po’ insolito c’è la slitta trainata da un cavallo per regalare emzoioni d’altri tempi.

Adrenalina da salotto con I- Fly, la Montagna russa di Babbo Natale: una volta indossati i visori in VR si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali in tutto il mondo. Questo innovativo coaster tramite la realtà virtuale ci porta, trainati da una muta di renne, presso la Casa di Babbo Natale in Lapponia, tra le Piramidi d’Egitto, negli skyline di Tokyo e New York… facendo anche una breve incursione nello spazio.

I più piccoli potranno sedersi ad ascoltare le fiabe di Natale ai piedi di un Magico Albero Parlante. È il Magico Animalbero, una creazione della Special Effects Creatures Studios, alto quasi 5 metri che intrattiene i bambini nel grande Playground al coperto Giocarena.

Per gli appassionati dei film di Natale ecco un'altra delle novità di quest’inverno, Gocce di Cinema: le più belle scene dei film di Natale proiettate su un grande maxischermo ad acqua nella grande Piazza del Parco.