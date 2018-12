Capodanno a Villa Farinacci

In occasione della notte di San Silvestro, lunedì 31 dicembre 2018 a partire dalle ore 21.30 Villa Farinacci torna a essere il luogo della città dove l’arte incontra lo svago con un grande evento gratuito, finanziato dal Municipio IV e realizzato da Roerso Mondo Associazione Culturale, al quale sono invitati a partecipare i cittadini di ogni età. Il grande concerto di Capodanno presso Villa Farinacci incontra la tradizione e allo stesso tempo diventa contemporaneo in una travolgente festa popolare a base di musica dal vivo e cabaret, brindisi e spettacoli pirotecnici, Dj set e silent disco, per salutare tutti insieme il nuovo anno.



La notte del 31 dicembre, la Villa vestirà i colori delle proiezioni luminose che ne animeranno le facciate, accendendola come un faro nella notte. Il suo parco ospiterà la grande festa condotta da Manuel d’Amario, attore di cinema e di teatro, il quale allieterà la serata con la sua personalità eclettica. Ad aprire la serata danzante, sarà Titti Smeriglio e Band che inaugura il suo tour italiano con un live pieno di energia e passione, dove si canta e si balla sulle note di Non So Dirti Di No, primo album ricco di sound anni '60 e '70, nato sulla scia del successo dell'EP d’esordio che l’ha anche accreditata come songwriter per televisione e cinema. A seguire, la band di Alessandro Nosenzo, cantautore abruzzese e romano d’adozione, le cui sonorità uniscono il folk della sua regione d’origine alle musiche popolari dell’Est Europa con influenze gipsy e jazz manouche, che lo hanno portato a condividere il palco con artisti rinomati quali Bandabardò, Africa unite, o a partecipare come ospite al Arianofolk Festival insieme a Daniele Silvestri. Un’atmosfera festosa che grazie a queste sonorità coinvolge il pubblico in una irrefrenabile voglia di ballare.



Suoni, musiche e giochi di colore animeranno la serata preparando il pubblico ad accogliere il nuovo anno in festa. Brinderemo, dunque, con gli occhi all’insù mentre uno spettacolo di fuochi incornicerà la Villa. La festa però non è finita! A seguire, si spegneranno le luci del palco e lo spazio esterno di Villa Farinacci diventerà una dance floor sotto le stelle dove ballare sino all’alba, ascoltando la musica che si preferisce senza disturbare i vicini, grazie alla silent disco sintonizzandosi su una delle tre linee audio trasmesse contemporaneamente da tre deejay live: Dj Manuel d’Amario aka Gary Baldo (Blue Line); Michele Moi aka Ziganviolin (Red Line); Jacopo Moi aka Dj Falange (Green Line).



Il grande evento di Capodanno sarà preceduto da altri due eventi di lancio dedicati ai bambini e alle famiglie. Sabato 22 dicembre presso il quartiere di San Basilio, una giornata dedicata al divertimento con tanti artisti di strada, acrobati e musicisti. Domenica 23 dicembre, invece, Villa Farinacci ospiterà laboratori, workshop e racconti di natale sussurrati in un’atmosfera suggestiva e innovativa, adatta sia a grandi che a piccini.



Evento Finanziato da MUNICIPIO ROMA IV - Direzione Socio Educativa Culturale Sportiva Ufficio Cultura



TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI



22 DICEMBRE 2018: 16.30 – 19.30

Natale a San Basilio

Dove: fontana della Balena, all'incrocio tra via Fiuminata e Via Recanati.



23 DICEMBRE 2018: 10.30 – 18.30

Natale a Villa Farinacci

Dove: Villa Farinacci, Viale Rousseau n.90, 00137 - Roma (Casal dè Pazzi)

Prenotazione Obbligatoria: +39 3204682292 | +39 3208134483 | roerso.mondo@gmail.com



31 DICEMBRE 2018: 21.30 – 03.30

Capodanno a Villa Farinacci

Dove: Villa Farinacci, Viale Rousseau n.90, 00137 - Roma (Casal dè Pazzi)

Silent disco: portare documento d’identità valido per nolo cuffia gratuito, prenotazione consigliata



Ufficio stampa:

Chiara Cottone | +39 3278232535 | cottone.chiara@gmail.com



Contatti:

#infoline +39 3204682292 | +39 3208134483 | roerso.mondo@gmail.com







LINK UTILI



Pagina FB: https://www.facebook.com/NataleCapodanno2019VillaFarinacci

Evento FB: https://www.facebook.com/events/512675679240288/

Prenotazioni SILENTDISCO: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-31122018-silentdisco-capodannovillafarinacci-evento-gratuito-53779212071





PROGRAMMA EVENTI DI NATALE





SABATO 22 DICEMBRE 2018 – SAN BASILIO (H 16.30 – 19.30)



Circus Artists & Live Music



Artists: Duo Zenzero & Cannella – Hiram Meza Pastor – Alessandro Nosenzo – Titti Smeriglio Band – Michele Moi Aka Ziganviolin





DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 – VILLA FARINACCI (H 10.30 – 18.30)



10.30 | La voce della Terra (bambini 0-3 e famiglie)

Lezione Concerto a cura di Aigam e Musa-Concerts

11.00 e 15.30 | Laboratorio Cappelli di Natale a cura di Medile Siaulytyte (bambini 3+)

15.30 | Silent Christmas Tales (bambini 5+ e famiglie) a cura di Roerso Mondo

15.30 – 16.30 – 17.30 | Live performances a cura dell’attrice Barbara Manzato e musiche live di Michele Moi





CAPODANNO 2019

Programma





LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 – VILLA FARINACCI (H 21.30 – 03.00)

21:30 | Apertura porte

22:00 | Titti Smeriglio e Band Non So Dirti di No opening tour 2019 (POP)

23:00 | Alessandro Nosenzo Band (folk, balkan music)

00:00 | Fuochi d’artificio e brindisi offerto di mezzanotte

00.30 | Silent Disco Night

03.30 | Fine evento

Conduce la serata Manuel D’Amario





N.B. Tutti gli eventi sono gratuiti

--> Non sarà possibile l'accesso alla Villa con bottiglie di vetro, sarà presente servizio di somministrazione alcolici e cibo

--> Per nolo cuffia gratuito è necessario un documento d'identità in corso di validità

--> I laboratori sono gratuiti, ma è consigliata la prenotazione

Info e prenotazioni: +39 3204682292 | +39 3208134483 | roersomondo@gmail.com