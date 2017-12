Capodanno 2018 | RockaBilly RocknRoll

Al White Rabbit il capodanno sa di RocknRoll con una cena gourmet con le migliori prelibatezze, una selezione di vini e cocktail superlativa e un po' di sana atmosfera RockaBilly.



Un Dj set partirà alle ore 00.00 con i migliori pezzi RocknRoll di sempre, e cotechino, lenticchie e spumante vi accompagneranno verso l'inizio del 2018!



Prenotazione obbligatoria - 3332189120 - 0694841424



Prezzo cena Eur 60,00

Prezzo cena + Open Bar Eur 90,00

Prezzo Open Bar Eur 35,00



~ MENÙ CENONE ~



Prosecco di benvenuto



ANTIPASTI

Cicorietta croccante, crema di pecorino e polvere di guanciale



Pancia di maiale, purea di mela verde, foglia di senape rossa e patate americane in sfoglia



PRIMI

Fettuccine paglia e fieno al ragù



Tortelloni di carne, fonduta di Castelmagno e tartufo nero



SECONDI

Petto di vitella alla fornara, senape all’albicocca e patate al forno



Petto di faraona scottato, crema di mais e carciofo fritto



DOLCI

Brownie, coulis di frutti rossi e panna montata



Tiramisù artigianale



BEVANDE

Incluso un calice di vino a scelta, una bottiglia d’acqua e caffè



DOPO LE 24.00



Cotechino e lenticchie, panettone e pandoro



MENU’ BAMBINO



PRIMO

Pennette al sugo o al ragù



SECONDO

Cotoletta di pollo panata e patatine fritte



DOLCE

Dolce a scelta tra brownie e tiramisù



BEVANDE

1 soft drink a scelta



Eur 20,00



ALLE 01.00 PARTE LA SFIDA!



MAN VS RABBIT



Costo di partecipazione Eur 25,00

(Sfida tra massimo 6 partecipanti)



Chi riuscirà a finire nel minor tempo possibile un super hamburger da 1Kg?



Al primo classificato 1 bottiglia di Amicone Docg in omaggio e la restituzione della quota di partecipazione



https://www.facebook.com/events/825162037663214/