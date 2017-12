Capodanno al Mamma Nanà

La notte di Capodanno sotto il cielo di Ponte Milvio, nel borghetto del Gusto di Mamma Nanà. Per dare il benvenuto al nuovo anno Mamma Nanà ha pensato ad un menù davvero speciale, ricco di proposte particolari studiate appositamente per l'occasione. Un incontro con il gusto, nell'accogliente atmosfera della location. Allo scoccare della mezzanotte in alto i bicchieri per brindare tutti insieme al nuovo anno con la giusta carica!



Il menù



Prosecco di benvenuto con finger di prugna salmone e bacon



Antipasti Crudi e Cotti:

Tartare di Salmone Tartare di Gambero Tartare di Spigola

Ostrica & Scampo

Carpaccio di Tonno con spinacino scaglie di balsamico e pistacchi

Vellutata di ceci e gamberi al profumo di tartufo



Primo Piatto:

Sfere di San Silvestro ripiene di porcini al ragu di gamberoni nocciole e zafferano



Secondo piatto con Contorno:

Fagottino di spigola dal cuore di zucchine zucca e i suoi semi con chips di vitellotte su riduzione di pesce al tartufo servito con morbido di topinambur



Dessert:

Mousse al Passion fruit e cioccolato bianco con salsa di lamponi e mela verde



100€ p.p con bottiglia di vino ogni 2 persone

110€ p.p con bottiglia di bollicine ogni 2 persone

125€ p.p. con bottiglia di champagne ogni 2 persone



INFO & PRENOTAZIONI

3892482229 - info@mammanana.it