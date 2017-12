Capodanno 2018 a @VillaMercede con i Dire Straits Legacy

Un Capodanno 2018 esclusivo a 4 stelle con cena di Gala e Special Private Party dei Dire Straits Legacy, presso la struttura @VillaMercede; un hotel 4 stelle a 500 metri dal centro di Frascati.

Se siete alla ricerca di un Capodanno raffinato e volete festeggiare con stile, @VillaMercede è la location ideale. Inizio serata alle ore 20.30 con cena di gala a cura degli chef Patrizio Cascapera e Fabio Lai. Alla mezzanotte bollicine e spettacolo pirotecnico e l’esclusivo concerto ,Special Private Party dei Dire Straits Legacy.

Ospiterà l’evento “Là Cucina con Vista”, il ristorante dal moderno e raffinato design, con un’emozionante vista notturna su Roma. Due sale – la Garden e la View – fanno da cornice alla bellissima cucina a vista e possono ospitare per la sera esclusiva fino ad un massimo di 150 persone: luogo ideale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Disponibile la SPA & Beauty, una vera oasi di assoluto relax ideata per prendersi cura del proprio benessere. La SPA accoglie sauna, bagno turco, piscina idromassaggio, ambiente relax e tisaneria, sale per massaggi e docce emozionali. Per la notte di Capodanno sarà aperta in esclusiva per sole 10 persone (la durata del percorso è di 2 ore ACCAPPATOIO, TELO E CIAbattine inclusi)

Sarà inoltre possibile tentare la fortuna alle Slot machine di ultima generazione della sala Las Vegas.

Prezzi:

♣ Cena di Gala + Live Dire Straits Legacy: 450 € per persona

♣ Cena di Gala + Live Dire Straits Legacy + 2 Pernottamenti in camera doppia: 650 € per persona

♣ SPA Speciale Capodanno (2 ore di percorso tra le ore 23:00 e le 3:00 + tagliata di frutta + bollicine): 75 € per persona

Indirizzo:

Hotel @VillaMercede

Via Tuscolana, N.20 – 00044 Frascati – Roma