Caparezza in concerto a Roma. Dopo aver registrato ben 20 “sold out” nei palazzetti da novembre a febbraio, dopo aver percorso più di 9.000 chilometri sul furgone da Nord a Sud dello Stivale e dopo aver venduto più di 125.000 biglietti, Caparezza arriva in concerto al Rock in Roma 2018, il 16 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

Caparezza porta Prisoner 709 a Roma

L’artista italiano dell’anno è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane grazie al suo ultimo album, “Prisoner 709” (incoronato Disco d’Oro).

“Prisoner 709 è un album sulla mia prigionia. L’album è un percorso di autoanalisi che parte da una situazione di disagio (rappresentata senza mezzi termini nel brano d’apertura “Prosopagnosia”) ed arriva alla sua accettazione (nella traccia finale “Prosopagno sia!”). I brani sono 16 (la somma di 7 e 9) e ciascuno di essi rappresenta un capitolo del carcere mentale (“il reato”, “la pena”, “l’ora d’aria”, “la lettera”, ecc..) da cui tento di evadere. La scelta del bianco e nero, in contrapposizione all’esplosione di colori della copertina di “Museica”, è dovuta al bipolarismo del progetto ed è perfetta per raccontare come ho visto il mondo in questo anno e mezzo di composizione. Sono un artista libero o sono prigioniero di questo ruolo? Sono felice o solo soddisfatto? Fare dischi era nel mio destino o è stato solo un grosso equivoco? Sono tante le domande esistenziali che mi sono posto mentre scrivevo questo disco, mentre cercavo di superare lo shock dell’acufene che mi ha colpito nel 2015, mentre cercavo di reinterpretare i tarocchi che avevo davanti”, ha commentato Caparezza.

Caparezza a Rock in Roma

Caparezza è pronto a saltare sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle il 16 luglio, dove incontrerà i suoi fan e regalerà emozioni come solo lui sa fare. Pronti ad una estate che “Ti Fa Stare Bene”?