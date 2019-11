Canzoni di Pace e di Natale

Il prossimo 2 Dicembre 2019 alle 21.00 si svolgerà un nuovo appuntamento della Rassegna Musicale Vitala Festival presso il Teatro San Genesio di Roma. Per la prima volta a calendario, un concerto prefestivo che accompagnerà il pubblico in un viaggio brioso sulla slitta della musica, fra tradizione popolare, cantautorato e successi internazionali.

Da un'idea di Tiziana Fornari e Andrea Scordia, nasce questo spettacolo musicale che fa dell'intimità familiare del Natale e della musica, che in varie epoche e culture ha accompagnato la sua celebrazione, il mezzo per rovistare tra i ricordi d'infanzia alla ricerca della parte migliore di noi.

Proprio con questa disposizione sono stati scelti ed arrangiati, insieme a Bernardo Nardini, Luca Benvenuto e Alessandro Accardi, brani musicali che rappresentano una sorta di giro del mondo sulla slitta di Santa Claus. Non poteva mancare, ad esempio, il frizzante "Christmas swing" degli Stati Uniti d'America con le celeberrime "Let it snow" o "Walking in a Winter Wonderland", accompagnato da episodi più intimisti come la "Blue Christmas" di Elvis o "Have yourself a Merry Little Christmas" che raccontano il Natale vissuto in solitudine, rievocando strade innevate e deserte di città lontane.

La lontananza può essere anche nel tempo, il fantasma del Natale passato di Dickensiana memoria, ed ecco che prendono vita raffigurazioni medievali e rinascimentali di re e viaggiatori inglesi come in "Good King Wenceslas" o "God rest ye merry gentlemen" senza dimenticare l'allegria irlandese dei Pogues o il contraltare patinato anni '80 di Mariah Carey o degli Wham con la loro "Last Christmas". Ma il viaggio non sarebbe completo senza soffermarsi anche sul mistero sussurrato delle tradizioni tedesche e italiane. Un concerto evocativo, raffinato e allegro da non perdere!



La Band:

Tiziana Fornari, voce

Bernardo Nardini, voce, chitarra, strumenti tradizionali

Luca Benvenuto, tastiere

Alessandro Accardi, contrabbasso

Matteo Pieravanti, batteria



Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, all’ottava edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.



|INGRESSO CONCERTO: Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer);

Ridotto 13€ (studenti/bambini).

Info/prenotazioni: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com Si consiglia la prenotazione.