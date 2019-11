A Bologna lo chiamavano “Ragno”, forse per via della sua capacità di tessere amicizie e relazioni con tutti. Lucio Dalla è e sarà sempre una delle voci più importanti e influenti della storia della canzone italiana e tra pochi giorni l’Auditorium Parco della Musica dedica al suo genio inesauribile un omaggio in musica e parole, proprio come sarebbe piaciuto a lui.

Mercoledì 4 dicembre va in scena “Canzone - Un viaggio tra la musica di Lucio Dalla”, un evento firmato da Arte2o in collaborazione con Spaghetti Unplugged e I Concerti nel Parco. All’Auditorium sarà protagonista l’Orchestra Giovanile di Roma diretta dal M° Vincenzo Di Benedetto, un ensemble formato da 40 elementi che racconterà in chiave sinfonica tutta la magia della musica di Dalla al pubblico della Capitale, rivisitando i grandi classici del cantautore attraverso arrangiamenti inediti.

Assieme all’Orchestra ci sarà anche la Spaghetti Unplugged Band con Luca Bellanova (tastiere, curatore dell’orchestrazione), Michele Bellanova (chitarre), Andrea Zanobi (basso) e Matteo Di Francesco (batteria). Su tutto, la voce di Gianmarco Dottori che canterà i pezzi di Dalla con il trasporto e l’emozione di chi da sempre è innamorato dell’arte di Lucio.

Attivo dal 2007 nel mondo della musica italiana, Gianmarco Dottori ha vinto nel 2010 il Premio canzone d'autore Festival di Isernia e nel 2015 è risultato vincitore assoluto del prestigioso premio Musicultura. Durante i tanti anni trascorsi in giro per l’Italia ha condiviso il palco con artisti come Zibba, Ligabue, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Luca Barbarossa. Nel 2013 entra a far parte del Team Noemi nel programma The Voice arrivando tra i finalisti del programma e duettando con Ed Sheeran e Noemi stessa. Gianmarco è inoltre il fondatore del format Spaghetti Unplugged, l’open mic più grande d’Italia che, dopo Roma, è recentemente sbarcato anche a Milano e Bologna.

A completare “Canzone - Un viaggio tra la musica di Lucio Dalla” sono previsti racconti, testimonianze, aneddoti e 3 ospiti speciali a sorpresa davvero da non farsi scappare…

Una serata magica, un generoso inno d’amore a chi da tutti è sempre stato raccontato come una persona di gran cuore, disponibile per chiunque. Una notte per ricordare la musica di Lucio Dalla e l’immensa, immortale eredità artistica che ci ha lasciato.

“CANZONE - Un viaggio tra la musica di Lucio Dalla”

Uno spettacolo di Arte2o e Spaghetti Unplugged in collaborazione con I Concerti nel Parco.

Arrangiamenti e orchestrazioni a cura di Luca e Michele Bellanova.

-Dove:

Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi)

Viale Pietro de Coubertin, 30

-Orario:

Ore 21

-Ingresso:

Platea: 27 euro più diritti

Galleria: 18 euro più diritti

Prevendite disponibili su: bit.ly/OmaggioLucioDalla4dic