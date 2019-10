Il Canvas Bar di Bombay Sapphire a Roma

Dopo aver fatto tappa a Londra e a Milano, BOMBAY SAPPHIRE, il gin premium leader al mondo, arriva a Roma con il suo Canvas Bar, una sorta di tempio in cui l’arte della mixology si fonde alle diverse espressioni artistiche, nel senso della sperimentazione e della creatività. Valori questi, portati avanti con la campagna internazionale STIR CREATIVITY per far sì che tutti liberino il proprio potenziale creativo.

A Trastevere, cuore pulsante della movida romana, nella cornice di Palazzo Velli Expo (in Piazza Sant’Egidio 10), mercoledì 9 (a partire dalle 21) e giovedì 10 ottobre (dalle 18 alle 23) andrà in scena un esclusivo art-show.

In un mondo che cambia in fretta, i cui confini sono fluidi e labili, la realtà non può più essere interpretata secondo una prospettiva univoca. Per poter comprendere davvero il mondo in cui viviamo, urge il bisogno di moltiplicare i punti di vista. In questo contesto, BOMBAY è convinto dell’importanza di moltiplicare le prospettive, per guardare la realtà attraverso le lenti della creatività e della bellezza. La loro forma di espressione diventa il tramite con cui leggere la mutevole realtà contemporanea.

Il duo Carnovsky ne ha fatto la propria cifra stilistica. Maestri del sospetto in chiave postmoderna, non svelano il lato nascosto di quel che appare, ma l’anima mutevole e fluida della materia che, a seconda del punto di vista o della luce, cambia perimetro e racconto. Il duo di creativi visionari dell’iride, con la loro exhibition multisensoriale, regaleranno ai visitatori una lettura creativa della realtà attraverso un sorprendente gioco di luci e colori.

Oltre all’exhibition di Carnovsky, sono previste molte altre performances artistiche e workshops in cui lo spettatore sarà coinvolto attivamente, da un’artista del marbling, ad un maestro della calligrafia, fino al corner instagrammabile delle designer Design by Gemini.

Inoltre, per l’occasione, sarà possibile gustare un esclusivo cocktail ideato dal Brand Ambassador di BOMBAY SAPPHIRE, Marco Gheza.

Informazioni logistiche:

Palazzo Velli Expo, Piazza Sant’Egidio 10

Mercoledì 9 (a partire dalle 21) e giovedì 10 ottobre (dalle 18 alle 23)

Accesso libero fino ad esaurimento posti