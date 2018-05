Cantine Aperte: degustazioni e visite in vigna

Cantine Aperte, l’appuntamento più amato del Movimento Turismo del Vino, torna per la sua 26esima edizione. Cantine Aperte nel Lazio è in programma sabato 26 e domenica 27 maggio con degustazioni, visite in vigna e iniziative.

Cantine Aperte: un evento storico

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino.

Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune.

Oltre alla possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, è possibile entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell'affinamento. Protagonisti di Cantine Aperte sono giovani, comitive e coppie, che contribuiscono ad animare le innumerevoli iniziative di cultura gastronomica ed artistica che fioriscono attorno all’evento in tutto il Paese, su iniziativa degli stessi vignaioli.

Cantine Aperte ha riscosso nel tempo un successo crescente, anche grazie ad una maggiore consapevolezza dei produttori, che hanno visto svilupparsi potenzialità di accoglienza inattese.

Cantine Aperte a Roma e nel Lazio

Az. Agr. Bio Donato Giangirolami

Via del Cavaliere 1414

Latina (LT)

0773458626

Azienda Agricola Biologica Ganci

Via Isonzo km 5,300

Latina (LT)

0773208219

Azienda Agricola Cantina Sant'andrea

Via Renibbio, 1720

Terracina (LT)

0773755028

Azienda Agricola Marco Carpineti

Str. Prov. Velletri Anzio n.3

Cori (LT)

069679860

Casale Del Giglio

Strada Cisterna-Nettuno Km 13

Aprilia (LT)

0692902530

Tenuta Pietra Pinta

Via provinciale Le Pastine km.20,200

Cori (LT)

069678001

Azienda Agricola Biologica La Luna Del Casale

Via Fontana Parata, 11

Lanuvio (RM)

3478248506

Azienda Agricola Casale Marchese

Via di Vermicino, 68

Frascati (RM)

069408932

Azienda Vinicola Casale Cento Corvi

Via Aurelia Km 45,500

Cerveteri (RM)

069903902

Cantina Del Tufaio

Via di Colle Cancellata di Mezzo, 30

Zagarolo (RM)

069524502

Donnardea - Vigneti, Giardini E Fattoria

Via Fosso di Valle Caia, 7

Ardea (RM)

3669843788

Tenuta Le Quinte

Via Marmorelle, 91

Montecompatri (RM)

069438756

Terre Del Veio

Via Formellese, 173/d

Roma (RM)

06 3088 8470

Fattoria Madonna Delle Macchie

loc.Madonna delle Macchie

Castiglione In Teverina (VT)

0761948487