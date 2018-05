Le canzoni di Ferri, Fiorini e Califano: c'è Canta Roma

Sabato 12 Maggio 2018 dalle ore 15,45, grande evento musicale presso l'Oasi Park di Roma di via Tarquinio Collatino 56/58, in ricordo dei grandi artisti che hanno segnato la storia di Roma: Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Claudio Villa, Alvaro Amici e Franco Califano.

Si esibiranno sul palco quelli che sono oggi tra i più grandi interpreti della canzone romana. Un evento dalla grandi emozioni assolutamente da non perdere, un'occasione per ricordare la voce di grandi artisti. Tanti ospiti cantanti e non, per rendere omaggio ai colossi della musica capitolina.

Con il patrocinio della CONSAP - Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia - Segreteria Provinciale di Roma,

Radio Partner: Elleradio 88,100 FM Stereo,

Media TV Partner: Retesole - Canale 87 del Digitale Terrestre

In Consolle : Dj KiKo,

Presentano: Roberto Frizzi, Angelo Blasetti e Gianluca Guerrisi