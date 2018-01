Canio Loguercio & Alessandro D’Alessandro live

Un concerto colto e popolare di “ballate e canzoni d’ammore” a fil’e voce fra struggimenti, giaculatorie, smarrimenti sul filo di un racconto dolente e raffinato di uno dei più originali cantautori in napoletano – la lingua delle passioni – attraverso il respiro orchestrale di un virtuoso dell’organetto.

Un viaggio fra suoni, parole e suggestioni lungo il quale il mondo visionario-elettrico di Canio Loguercio, rivisitato da Alessandro D’Alessandro in chiave acustica.

Dopo vari concerti insieme, nel gennaio 2017 esce Canti, ballate e ipocondrie d’ammore che vince la Targa Tenco come miglior disco dell’anno in dialetto. Per festeggiare il prestigioso riconoscimento incontreranno alcuni dei giovani protagonisti ed interpreti della nuova canzone d’autore, ex studenti della sezione Canzone dell'Hub Culturale della Regione Lazio 'Officina Pasolini’.