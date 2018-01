Canevale a Marino. In occasione dell’ormai prossimo Carnevale gli Assessorati alla Cultura e Attività Produttive insieme all’Unione Commercianti Marino, all’Associazione Gente di Cava e alla Pro Loco Boville hanno messo a punto il programma delle iniziative che si svolgeranno nei giorni 8, 9, 10, 11 e 13 febbraio prossimo.

Fondamentale la collaborazione e la partecipazione di numerose Associazioni, Centri Anziani, Comitati di Quartiere e Scuole del territorio che daranno vita ai tanti momenti di festa in calendario.

Giovedì grasso a Marino

Si comincia l’8 febbraio, “giovedì grasso”, a Cava dei Selci dove, dal parcheggio del Palaghiaccio, partirà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera alle ore 15,00 seguita dall’animazione per bambini. A Marino presso la Sala Teatro VITTORIA l’Associazione Artemista alle ore 15,30 darà vita a “Il Carnevale al Vittoria” mentre Venerdì 9 febbraio alle ore 10,30 proporrà, sempre alla Sala teatro Vittoria lo spettacolo “Arlecchino dov’è?” riservato alle scuole con la Compagnia IlLoco Teatro.

Il week end di Carnevale a Marino

Sabato 10 febbraio i festeggiamenti si spostano a Santa Maria delle Mole dove, alle ore 15,00, su viale della Repubblica a partire dalla Stazione FS si snoderà la sfilata di carri allegorici e dei gruppi in maschera accompagnati dalla Società “Volemose Bene” e dagli sbandieratori de Lo Scudo di Lepanto fino a piazza Sciotti dove alle ore 16,30 si potrà assistere allo spettacolo di Cabaret con il Duo Katamura e Seguacio.

Domenica 11 febbraio sarà la volta di Frattocchie dove in mattinata a partire dalle ore 10,00 nella piazza XXI Ottobre ci saranno Animazione e laboratori per bambini seguiti dalla Sfilata dei bambini in maschera.

Sempre domenica a Marino centro in piazza Garibaldi alle ore 14,30 è previsto il Raduno dei gruppi in maschera e alle 16,00 la Sfilata dei carri allegorici preceduti dai Gruppi folcloristici Ferentum e Volemose Bene che si sposteranno verso Villa Desideri dove, alle ore 17,00 si concluderà con la Festa dei Gruppi in maschera.

Domenica in allegria anche a Cava dei Selci dove nel parcheggio del Palaghiaccio si ripeterà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera alle ore 15,00 accompagnati dal Concerto Filarmonico “E. Ugolini” con il Gruppo di Majorettes Diamond e gli sbandieratori de Lo Scudo di Lepanto. Seguiranno Animazioni e Spettacolo di Cabaret del Duo Katamura e Seguacio.

Martedì grasso: il programma

Grande giornata di divertimento e di allegria infine per il “martedì grasso” 13 febbraio: a Marino i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto Comprensivo Marino centro alle ore 10,00 daranno vita alla Sfilata in maschera “MARINO-LANDIA:LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI” che partendo da Villa Desideri percorrerà Corso Vittoria Colonna e Corso Trieste fino a giungere in piazza San Barnaba.

Nel pomeriggio ben due cortei attraverseranno la città alle ore 14,30: uno che partirà da piazza Garibaldi e l’altro da Villa Desideri e confluiranno in piazza San Barnaba dove alle ore 17,30 ci sarà il consueto “Rogo della Strega Carnevalina” a cura di Arte e Costumi Marinesi. Gran Finale con il Color Day a conclusione della serata.

Per quanto riguarda Santa Maria delle Mole verrà riproposta la Sfilata di carri allegorici e Gruppi in maschera che partirà alle ore 15,00 da Viale Repubblica/Stazione FS fino a piazza Sciotti dove sarà presente l’animazione per bambini e l’Estrazione della Lotteria.

Il Carnevale 2018 di Marino riserverà tante sorprese, tanto divertimento e tanta allegria da vivere insieme.