Candy Christmas 2019: si accende il "dolce" Natale di Valmontone Outlet

Migliaia di luci che danno forma a delizie, mele caramellate, cappelli multicolor ripieni di dolciumi e tunnel a forma di stick a colorare ogni angolo. A Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping in provincia di Roma, gestito da Promos, si respira già l’atmosfera del “Candy Christmas 2019”.

Il Natale a Valmontone Outlet

Con le luminarie di Natale, tra caramelle e cupcakes che rendono ancora più “dolce” lo shopping e l’atmosfera dell’outlettra giochi di luci, lanterne e arcate luminose, prende forma il fitto programma di eventie attivitàche accompagnerà i visitatori durante tutte le feste natalizie.

Si tratta di pezzi unici costruiti con strutture metalliche rivestite in vernice lucida, realizzati appositamente per Valmontone Outlet, che hanno richiesto circa 100 ore di lavorazione ciascuno.

Un impatto decorativo coinvolgente e immersivo per i visitatori, ideato per dare la possibilità a tutti di creare molteplici occasioni per scattare foto, selfie e condividere stories live da Valmontone Outlet.

Inoltre, per vivere e condividere l’esperienza su Instagram, Facebook e sui vari canali social interagendo con amici, conoscenti e follower, in vari punti della struttura si trovano dieci installazioni scenografiche di grande effetto, per rivivere anche sul web un tema che si rinnova ogni anno. Anche quest’anno non manca il tradizionale grande albero di Natale, alto 9 metri, anch’esso decorato con luci, palle caramellate e candy sticks colorati.

Per chi ama il pattinaggio sul ghiaccio, inoltre, è stata installata una nuova pista di ghiaccio - “Shopping on Ice” che con i suoi 400 mq di grandezza è più grande e adatta non solo ai bambini, ma anche agli adultie a tutti coloro che vogliono approfittare dello shopping per divertirsi e fare attività fisicacon un classico delle feste.

Orari pista di pattinaggio - “Shopping on Ice”:

-dal 29 novembre al 20 dicembre: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 21;

-dal 22 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 11 alle 21

-24 e 31 dicembre dalle 11 alle 16

-25 dicembre e 1 gennaio chiusa