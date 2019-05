Cancelli aperti, il Museo Archeologico di Villa Altieri

Apertura straordinaria con visita guidata alla collezione archeologica di Villa Altieri, una delle più prestigiose dimore storiche di Roma tra XVI e XVII secolo, nelle vicinanze di Porta Maggiore, ai limiti del Parco.



Visita guidata a cura del dott. Claudio Noviello.



NB: Massimo 25 persone.

Luogo e orario dell'appuntamento: Ore 15:00 Viale Manzoni n. 47.

Diritto di prenotazione: €2,00

Costo visita: gratuita

NB: La visita si svolge anche in caso di pioggia trattandosi di un sito al chiuso.



Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it



AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE SI PREGA DI INSERIRE TUTTI I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI



Villa Altieri, oggi Palazzo della Cultura e della Memoria Storica della Città Metropolitana di Roma Capitale, ospita, all'interno di un percorso multimediale, opere di statuaria antica e moderna e iscrizioni, che facevano parte della prestigiosa collezione dell'antica famiglia romana di papa Clemente X. Il pavimento vetrato della Loggia consente di vedere le antiche pavimentazioni e i livelli archeologici emersi durante gli interventi di restauro del Palazzo.



I biglietti non sono rimborsabili, è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno/orario dell’attività dopo la prenotazione. In caso di disdetta si prega di comunicarcelo (per tempo) all'indirizzo mail: puntoappia@parcoappiaantica.it.