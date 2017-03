In occasione dell'Equinozio di Primavera uno dei più significativi sepolcri ipogei della via Appia, all'interno di una proprietà privata, viene aperto al pubblico. Massimo 30 persone. Ore 14,45: via Appia Antica 187 a (superata via Cinque Torri, altezza vicolo di Tor Carbone) Un affascinante sepolcro romano dove la luce è la grande protagonista. Un luogo magico, in cui si uniscono scienza etrusca della divinazione e sapienza architettonica romana, incentrata sul ciclo solare. Disegnato nel '700 da Piranesi, il monumento, oggi all'interno di una proprietà privata, ci apre le sue porte facendoci immergere in una dimensione senza tempo. Massimo 30 persone. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cancelli-aperti-il-sepolcro-degli-equinozi-31924701642 I biglietti non sono rimborsabili, l'attività è confermata anche in caso di pioggia; è possibile cedere il proprio biglietto comunicando il cambio di nominativo all'indirizzo mail:puntoappia@parcoappiaantica.it. Non sarà possibile variare il giorno dell'attività acquistata dopo la prenotazione.