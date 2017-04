Dal 13 aprile tre intere giornate, dedicate ai bambini dai 5 ai 12 anni, proietteranno i nostri giovani scienziati fra dinosauri e animali di un mondo passato, fra barriere coralline e giganteschi carnivori del nostro pianeta, per sperimentare e giocare con la scienza. Occorrente necessario per partecipare: spirito di iniziativa, creatività e coraggio… per divertirsi come solo uno scienziato sa fare!

Programma Campus di Pasqua al Museo Civico di Zoologia

Giovedì 13 aprile: UN GIORNO DA ZOOLOGO

Il “Dr. Nature” ci guiderà alla ricerca di tracce, impronte e scheletri per identificare e raccogliere informazioni sugli animali del Museo… e conoscerli bene come un vero zoologo.

venerdì 14 aprile: UN GIORNO DA PALEONTOLOGO

Insieme al “Dr. Sauro” esamineremo i fossili del passato per scoprire i segreti di animali estinti e del loro mondo ormai scomparso.

Martedì 18 aprile: UN GIORNO DA BIOLOGO MARINO

Il “Dr. Shark” ci guiderà nella barriera corallina, sulla rotta di squali, coralli e stelle marine, alla scoperta dei segreti degli abissi e dei loro abitanti.